Découvrir les métiers de l’industrie – Le Grand Défi For Industrie Agence Puteaux Suresnes

Découvrir les métiers de l’industrie – Le Grand Défi For Industrie Mercredi 5 novembre, 13h30 Agence Puteaux Hauts-de-Seine

Réunion d’information : Découvrez les opportunités de l’industrie ! Vous êtes invité·e à une réunion d’information pour explorer les évolutions, métiers et perspectives du secteur industriel. Au programme : Les chiffres clés du secteur Panorama des métiers et des formations accessibles Les événements à venir, dont le Challenge Forindustrie Les dispositifs d’accompagnement (immersions, formations, etc.) À l’issue de la réunion, si vous êtes intéressé·e par le secteur, France Travail pourra vous p

Agence Puteaux 92800 Puteaux Suresnes 92150 Quartier Écluse-Belvédère Hauts-de-Seine Ile-de-France

