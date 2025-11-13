Découvrir les métiers de l’industrie – Le Grand Défi For Industrie Herblay-sur-Seine – Agence Herblay Herblay-sur-Seine

Découvrir les métiers de l’industrie – Le Grand Défi For Industrie Jeudi 13 novembre, 14h30 Herblay-sur-Seine – Agence Herblay Val-d’Oise

Vous dépendez de l’agence France Travail de Herblay ? Nous vous proposons de participer à une réunion d’information consacrée au secteur de l’industrie. L’objectif de cet atelier est de vous de vous faire découvrir une plateforme en ligne innovante, conçue comme un véritable jeu vidéo, qui vous permettra de découvrir les métiers industriels de façon ludique et immersive. Lors de cet échange, nous aborderons les métiers qui recrutent actuellement dans l’industrie, les avantages et perspectives qu

Herblay-sur-Seine – Agence Herblay 95220 Herblay-sur-Seine Herblay-sur-Seine 95220 ZAC de la Patte d'Oie Val-d'Oise Ile-de-France

La semaine de l'industrie