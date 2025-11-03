Découvrir les métiers de l’industrie – Le Grand Défi Forindustrie Agence Livry-Gargan Livry-Gargan

Découvrir les métiers de l’industrie – Le Grand Défi Forindustrie Lundi 3 novembre, 13h00 Agence Livry-Gargan Seine-Saint-Denis

Début : 2025-11-03T13:00:00 – 2025-11-03T15:00:00

Fin : 2025-11-03T13:00:00 – 2025-11-03T15:00:00

Participez à notre information collective « Découvrir le secteur de l’industrie » et embarquez dans une aventure interactive de 3 semaines ! Cet événement vous offre une opportunité unique de découvrir les métiers de l’industrie à travers l’application For Industrie. Ce challenge, se déroulant du 17 novembre au 5 décembre, vous permettra de vous immerger dans le secteur industriel, d’explorer ses multiples facettes et de relever des défis stimulants. Rejoignez-nous pour des rendez-vous collectifs

Participez à notre information collective « Découvrir le secteur de l’industrie » et embarquez dans une aventure interactive de 3 semaines ! La semaine de l’industrie Découverte secteur / métier