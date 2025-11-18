Découvrir les métiers de l’injection plastique Meridies Nîmes

Découvrir les métiers de l’injection plastique Mardi 18 novembre, 09h00 Meridies Gard

Présentation des différents métiers et formation s pour travailler en injection plastique.

Visite de l’atelier de fabrication

Visite de l’atelier de parachèvement

Meridies 1542, chemin du mas de sorbier 30000 Nimes Nîmes 30034 Gard Occitanie contact@meridies-plasturgie.com

Visite d’atelier et présentation de la plasturgie plasturgie robotisation