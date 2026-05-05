Découvrir les milieux naturels de montagne en biologiste, 174 Imp. du Samarcande, 73590 Notre-Dame-de-Bellecombe, France, Notre-Dame-de-Bellecombe

Découvrir les milieux naturels de montagne en biologiste 7 mai – 22 octobre 174 Imp. du Samarcande, 73590 Notre-Dame-de-Bellecombe, France Savoie

Tarifs : Enfant de 6 à 17 ans 10€ ; Adulte 420€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-07T12:00:00+02:00 – 2026-05-08T02:00:00+02:00

Fin : 2026-10-22T12:00:00+02:00 – 2026-10-23T02:00:00+02:00

Le rendez-vous est donné en bas du hameau du Chéloup, à 1200m d’altitude, dans la région du MontBlanc.

Une sortie nature « classique » vous montrerait simplement des plantes… mais que pourriez-vous raconter à vos petits enfants de votre séjour Alpestre d’ici quelques années?

Ce court stage vous apprendra à lire les relations entre les êtres vivants et ce que les plantes vous disent de leur vie dans les montagnes.

Je suis là pour vous faire profiter de mes 35 ans d’expérience de biologiste de terrain avec passion et pédagogie.

Certains appellent notre discipline « l’écologie contée »…

Infos pratiques :

Je peux vous aider à choisir votre hébergement et le meilleur trajet pour venir à NDBellecombe. En Juillet- Aout des navettes gratuites existent depuis la gare d’Albertville (73)

Durée : 14h00

Activité organisée par Dominique – Biologiste, Coach en sciences du Vivant et de la Terre

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/vous-partager-des-connaissances-sourcees-sur-les-milieux-naturels-4715

174 Imp. du Samarcande, 73590 Notre-Dame-de-Bellecombe, France 174 Imp. du Samarcande, 73590 Notre-Dame-de-Bellecombe, France Notre-Dame-de-Bellecombe 73590 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.eco-nature.org/experience/vous-partager-des-connaissances-sourcees-sur-les-milieux-naturels-4715 »}] [{« link »: « https://www.eco-nature.org/experience/vous-partager-des-connaissances-sourcees-sur-les-milieux-naturels-4715 »}]

Stages Nature et Science : 2 Jours pour Se Retrouver Nature biodiversité