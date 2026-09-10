Découvrir les oiseaux dans les chemins de Vassy Vassy Valdallière

Informations pratiques

Valdallière

Découvrir les oiseaux dans les chemins de Vassy

Vassy 1 Route de Saint Germain Valdallière Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-21 10:00:00

fin : 2027-04-21 12:00:00

Date(s) :

2027-04-21

Une balade commentée à l’écoute des oiseaux dans les chemins de Vassy. Venez apprendre leurs chants et leur mode de vie. Savez-vous que le plumage des oiseaux est plus lourd que leur squelette, qu’un pouillot véloce de quelques grammes effectue chaque année un aller retour en Afrique

Une balade commentée à l’écoute des oiseaux dans les chemins de Vassy. Venez apprendre leurs chants et leur mode de vie. Savez-vous que le plumage des oiseaux est plus lourd que leur squelette, qu’un pouillot véloce de quelques grammes effectue chaque année un aller retour en Afrique pour y passer l’hiver, que certains oiseaux prennent des « bains de fourmis »?

Rendez vous sur le parking du magasin Carrefour de Vassy, nous partions ensemble à pied.

Inscription conseillée .

Vassy 1 Route de Saint Germain Valdallière 14410 Calvados Normandie +33 2 33 57 57 79 contact@assomnps.com

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English : Découvrir les oiseaux dans les chemins de Vassy

A guided walk to listen to the birds along the paths of Vassy. Come and learn about their songs and way of life. Did you know that a bird’s plumage is heavier than its skeleton, and that a common chiffchaff, weighing just a few grams, makes a round trip to Africa every year?

L’événement Découvrir les oiseaux dans les chemins de Vassy Valdallière a été mis à jour le 2026-09-10 par Calvados Attractivité