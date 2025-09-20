Découvrir les techniques de restauration du chantier patrimonial du Paraïs, maison de Jean Giono journées européennes du patrimoine Manosque

Le Paraïs Manosque Alpes-de-Haute-Provence

Début : 2025-09-20 09:30:00

fin : 2025-09-20 12:30:00

2025-09-20

Découvrir les techniques de restauration du chantier patrimonial du Paraïs, maison de Jean Giono.

Le Paraïs Manosque 04100 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 70 54 54 centregiono@dlva.fr

English :

Discover restoration techniques at the Paraïs heritage site, home of Jean Giono.

German :

Lernen Sie die Techniken der Restaurierung der Baustelle des Kulturerbes Paraïs, dem Haus von Jean Giono, kennen.

Italiano :

Scoprite le tecniche di restauro del patrimonio del Paraïs, la casa di Jean Giono.

Espanol :

Descubra las técnicas utilizadas para restaurar el patrimonio de Paraïs, la casa de Jean Giono.

