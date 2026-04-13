Découvrir l’Europe, Ecoles élémentaires, Anglet

Découvrir l’Europe 4 – 29 mai Ecoles élémentaires Pyrénées-Atlantiques

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-04T09:00:00+02:00 – 2026-05-04T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-29T14:00:00+02:00 – 2026-05-29T15:30:00+02:00

Partir à la découverte de l’Union européenne (UE) pour mieux la connaître, des 6 pays fondateurs aux 27 qui en font partie aujourd’hui, découvrir comment l’UE a été créée et dans quelle mesure elle influence notre vie quotidienne, tels sont les objectifs des sept interventions proposées du 4 au 29 mai auprès de 170 élèves de CM1-CM2 et leurs enseignants des écoles élémentaires d’Anglet. Atelier proposé dans le cadre des parcours éducatifs menés par la Ville, en partenariat avec Pistes Solidaires, Europe Direct Pau Pays de l’Adour.

Ecoles élémentaires Anglet Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « jumelage@anglet.fr »}]

Atelier de découverte de l’Europe proposé aux élèves de CM1-CM2 des écoles élémentaires d’Anglet Anglet jumelage

Ville d’Anglet