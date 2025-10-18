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Découvrir l’existant ! Balade contée, Chapelle des Récollets, Mâcon

samedi 19 septembre 2026 · Chapelle des Récollets · Mâcon

Découvrir l’existant ! Balade contée, Chapelle des Récollets, Mâcon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Chapelle des Récollets
Adresse
Rue de Senecé, 71000 Mâcon
Ville
71000 Mâcon
Département
Saône-et-Loire

Découvrir l’existant ! Balade contée 19 et 20 septembre Chapelle des Récollets Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:00:00+02:00

La troupe mâconnaise « Le Théâtre de l’Inattendu » vous propose une balade contée dans les rues de la ville. Promenons nous dans la ville et ouvrons nos sens, parce que « le patrimoine est plus que des vestiges du passé ». Il nous raconte ce que nous sommes et constitue notre mémoire collective, notre futur.

Chapelle des Récollets Rue de Senecé, 71000 Mâcon Mâcon 71000 Mâcon Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 06 67 04 79 15 »}]
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©Ville de Mâcon

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