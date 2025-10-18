Découvrir l’existant ! Balade contée, Chapelle des Récollets, Mâcon

Informations pratiques

Découvrir l’existant ! Balade contée 19 et 20 septembre Chapelle des Récollets Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:00:00+02:00

La troupe mâconnaise « Le Théâtre de l’Inattendu » vous propose une balade contée dans les rues de la ville. Promenons nous dans la ville et ouvrons nos sens, parce que « le patrimoine est plus que des vestiges du passé ». Il nous raconte ce que nous sommes et constitue notre mémoire collective, notre futur.

Chapelle des Récollets Rue de Senecé, 71000 Mâcon Mâcon 71000 Mâcon Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 06 67 04 79 15 »}]

La troupe mâconnaise « Le Théâtre de l’Inattendu » vous propose une balade contée dans les rues de la ville. Promenons nous dans la ville et ouvrons nos sens, parce que « le patrimoine est plus que…

©Ville de Mâcon