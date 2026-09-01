Découvrir l’existant ! Rue de Senecé Mâcon
samedi 19 septembre 2026 · Rue de Senecé · Mâcon
Informations pratiques
Mâcon
Découvrir l’existant !
Rue de Senecé Chapelle des Récollets Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
À la maison de l’archéologie, le GAM en collaboration avec l’Inrap, présente l’exposition Les Gaulois du Val de Saône Mâconnais. L’exposition retrace 60 ans de découvertes archéologiques qui ont permis de dévoiler le passé celtique de ce secteur du sud de la Bourgogne.
Exposition gratuite en accès libre
Non accessible aux personnes en situation de handicap moteur.
La troupe mâconnaise, « Le Théâtre de l’Inattendu », vous propose une balade contée dans les rues de la ville. Promenons-nous dans la ville et ouvrons nos sens, parce que « le patrimoine est plus que des vestiges du passé ». Il nous raconte ce que nous sommes et constitue notre mémoire collective, notre futur.
Balade contée gratuite
Inscription conseillée (samedi à 10h et 14h et dimanche à 10 h et 14h) .
Rue de Senecé Chapelle des Récollets Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 67 04 79 15
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English : Découvrir l’existant !
L’événement Découvrir l’existant ! Mâcon a été mis à jour le 2026-09-04 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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