Découvrir l’hippodrome de Lyon-Parilly qui célèbre ses 60 ans Hippodrome de Parilly Bron

Découvrir l’hippodrome de Lyon-Parilly qui célèbre ses 60 ans Hippodrome de Parilly Bron dimanche 21 septembre 2025.

Découvrir l’hippodrome de Lyon-Parilly qui célèbre ses 60 ans Dimanche 21 septembre, 11h00 Hippodrome de Parilly Métropole de Lyon

Plein tarif : 5€

Tarif étudiant : 3€

Gratuit pour les mineurs, PMR et licencié/es FFE

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T15:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T15:00:00

Découvrir les courses et ses coulisses pour apprécier le spectacle avec un œil averti.

L’hippodrome de Parilly propose chaque année au moins 39 réunions de courses dans toutes les disciplines (trot & galop), dont des journées à thème avec de nombreuses animations, notamment pour les familles. Le restaurant panoramique et l’espace brunch sont ouverts les dimanches de courses pour profiter du spectacle autour d’un repas.

Le parcours de visite de 45 minutes environ comprend : le passage sur le rond de présentation, l’observation des écuries, du contrôle vétérinaire, la découverte des pistes et des disciplines. Vous croiserez les chevaux, les jockeys et les entraîneurs, le personnel de coordination, les juges aux allures et les commissaires chargés de veiller à la régularité des épreuves.

Départ de visite toutes les 15 minutes. Inscriptions sur place, à l’accueil.

Hippodrome de Parilly 4-6, avenue Pierre-Mendès-France, 69500 Bron, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes Bron 69500 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 78 77 45 48 http://www.leshippodromesdelyon.fr Inauguré le 1er mai 1965, l’hippodrome de Parilly vous accueille dans un écrin de verdure. Il occupe 35 ha, comprenant bâtiments (boxes, tribunes, restaurants) et pistes pluridisciplinaires. De nouveaux espaces en tribunes sont proposés depuis les travaux de 2012. Tram T2 / Bus 81 : Parilly – Université – Hippodrome.

Découvrir les courses et ses coulisses pour apprécier le spectacle avec un œil averti.

Poly Prods pour Les Hippodromes de Lyon