Découvrir l’hypnose sajece Salle Améthyste Yssingeaux
Découvrir l’hypnose sajece Salle Améthyste Yssingeaux samedi 18 avril 2026.
Yssingeaux
Découvrir l’hypnose sajece
Salle Améthyste 1, Rue Alsace Lorraine Yssingeaux Haute-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 14:30:00
fin : 2026-04-18 17:30:00
Date(s) :
2026-04-18
Venez découvrir l’hypnose Sajece au travers d’une présentation et d’une séance collective sur le thème Être Heureux , suivie d’un temps d’échange. Prévoyez un tapis de sol, coussin et plaid pour la séance d’hypnose allongée de 30/35 min.
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Salle Améthyste 1, Rue Alsace Lorraine Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 51 66 90 29 hypnosesajece.gp@gmail.com
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English :
Come and discover Sajece hypnosis through a presentation and a group session on the theme of Being Happy , followed by a time of exchange. Bring a floor mat, cushion and blanket for the 30/35 min lying hypnosis session.
L’événement Découvrir l’hypnose sajece Yssingeaux a été mis à jour le 2026-04-07 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
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