Découvrir l’imprimante 3D à la bibliothèque Bibliothèque Triangle Rennes 11 et 14 février dans la limite des places disponibles
Des rendez-vous dédiés à l’imprimante 3D qui permettent de créer des petits objets dans le but de réparer ou de développer sa créativité en trois dimensions.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-02-11T16:00:00.000+01:00
Fin : 2026-02-14T18:00:00.000+01:00
http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 95
Bibliothèque Triangle 3, bd de Yougoslavie 35200 Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.triangle@ville-rennes.fr 02 23 62 26 93