DECOUVRIR L’ORACLE DE BELLINE EN 2 ATELIERS

FOYER RURAL 11 rue du plan d’eau Monestier Allier

Tarif : 20 – 20 – EUR

LA SEANCE

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10 14:30:00

fin : 2026-01-10 16:30:00

Date(s) :

2026-01-10 2026-01-24

Découverte de l’oracle de BELLINE le plus mystérieux et le plus populaire. Connaitre les 53 cartes par leurs symboles et mots-clés, analyser les associations de cartes. Pratique de tirages.

.

FOYER RURAL 11 rue du plan d’eau Monestier 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes asso.chantellelumieres@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the BELLINE oracle: the most mysterious and the most popular. Know the 53 cards by their symbols and keywords, analyze card associations. Practice draws.

L’événement DECOUVRIR L’ORACLE DE BELLINE EN 2 ATELIERS Monestier a été mis à jour le 2026-01-04 par Office de tourisme Val de Sioule