DECOUVRIR L'ORACLE DE BELLINE EN 2 ATELIERS FOYER RURAL Monestier samedi 10 janvier 2026.
FOYER RURAL 11 rue du plan d'eau Monestier Allier
Tarif : 20 – 20 – EUR
LA SEANCE
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-10 14:30:00
fin : 2026-01-10 16:30:00
Date(s) :
2026-01-10 2026-01-24
Découverte de l’oracle de BELLINE le plus mystérieux et le plus populaire. Connaitre les 53 cartes par leurs symboles et mots-clés, analyser les associations de cartes. Pratique de tirages.
asso.chantellelumieres@gmail.com
English :
Discover the BELLINE oracle: the most mysterious and the most popular. Know the 53 cards by their symbols and keywords, analyze card associations. Practice draws.
