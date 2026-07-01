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Découvrir Riverie, Place du marché, Riverie

samedi 19 septembre 2026 · Place du marché · Riverie

Découvrir Riverie, Place du marché, Riverie

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Place du marché
Adresse
place du marché 69440 Riverie
Ville
69440 Riverie
Département
Rhône

Découvrir Riverie 19 et 20 septembre Place du marché Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Brocante, visite guidée du village, visite des citernes, de la maquette du village, expositions de photographies, jeux et quizz

Place du marché place du marché 69440 Riverie Riverie 69440 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 78 19 91 65 http://www.montsdulyonnaistourisme.fr Plusieurs parkings à votre disposition à l’extérieur du village, suivre les panneaux P1, P2, P3.
Le stationnement à l’intérieur du village est réservé aux riverains.
visite guidée du village, des citernes et de la maquette du village

©véronique borel