Découvrir Riverie, Place du marché, Riverie

Informations pratiques

Découvrir Riverie 19 et 20 septembre Place du marché Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Brocante, visite guidée du village, visite des citernes, de la maquette du village, expositions de photographies, jeux et quizz

Place du marché place du marché 69440 Riverie Riverie 69440 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 78 19 91 65 http://www.montsdulyonnaistourisme.fr Plusieurs parkings à votre disposition à l’extérieur du village, suivre les panneaux P1, P2, P3.

Le stationnement à l’intérieur du village est réservé aux riverains.

visite guidée du village, des citernes et de la maquette du village

©véronique borel