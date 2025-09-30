Découvrir un chantier d’insertion en espace naturel Agence RENNES OUEST Vezin-le-Coquet

Découvrir un chantier d'insertion en espace naturel
Agence RENNES OUEST Vezin-le-Coquet
Mardi 30 septembre, 13h30
Ille-et-Vilaine

** Emploi dans le cadre de l’Insertion par l’activité économique, veuillez vérifier votre éligibilité auprès de votre conseiller Pole Emploi, We Ker, Cap Emploi, référent social avant de candidate…

** Emploi dans le cadre de l’Insertion par l’activité économique, veuillez vérifier votre éligibilité auprès de votre conseiller Pole Emploi, We Ker, Cap Emploi, référent social avant de candidater. Sans cette éligibilité, votre candidature ne pourra pas être examinée Venez découvrir Etudes et chantiers sur Vezin et son activité de chantier d’insertion. Présentation des entreprises d’insertion, de leurs objectifs, les postes proposés, les conditions de travail et leur accompagnement. Visite d’un chantier d’insertion en espace naturel

13h30 Présentation de la structure 14h Nous vous emmenons sur un chantier en forêt à St Thurial rencontrer les équipes au travail 16h30 (max) retour sur notre site

Début : 2025-09-30T13:30:00.000+02:00

Fin : 2025-09-30T16:30:00.000+02:00

Agence RENNES OUEST 35132 Vezin-le-Coquet Vezin-le-Coquet 35132 Ille-et-Vilaine