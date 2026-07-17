Découvrir une bibliothèque patrimoniale, Château de l’Échelle, La Roche-sur-Foron

Informations pratiques

Découvrir une bibliothèque patrimoniale Dimanche 20 septembre, 10h00, 13h30 Château de l’Échelle Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visitez la bibliothèque de l’Académie du Faucigny, une bibliothèque patrimoniale qui possède près de 30 000 documents, du XVIe siècle au XXIe siècle : principalement des ouvrages concernant la Savoie, les Alpes, la Suisse et l’Italie provenant de la bibliothèque du Professeur Paul Guichonnet d’une part et un fonds provenant des Rédemptoristes centré sur la religion, la théologie et la vie religieuse s’appuyant sur un fonds ancien exceptionnel des XVIe et XVIIe siècles.

Découvrez les enjeux de conservation, de mise en valeur et de restauration des ouvrages anciens.

Château de l’Échelle 100, rue du collège, 74800 La Roche-sur-Foron, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes La Roche-sur-Foron 74800 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Visitez la bibliothèque de l’Académie du Faucigny, une bibliothèque patrimoniale qui possède près de 30 000 documents, du XVIe siècle au XXIe siècle : principalement des ouvrages concernant la les la…

©académie du Faucigny