Informations pratiques

Prissac

Découvrons les 3 musées de Prissac et le chanvre !

33 Route de Belabre Prissac Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-26 14:30:00

fin : 2026-09-26 17:00:00

Date(s) :

2026-09-26

La culture du chanvre vous intéresse ? Vous avez des idées pour l’avenir du site des 3 Musées de Prissac ? On se donne rendez-vous pour en parler !

Participez au dernier évènement de la saison 2026 des 3 musées de Prissac, co-organisés par la commune, le Parc naturel régional de la Brenne et l’Agence d’architecture Bientôt.

Exposition en exclusivité, axée sur le chanvre (son histoire, sa culture et ses diverses transformations possibles) avec l’intervention d’acteurs locaux pour parler de l’avancement de la filière dans l’Indre

Donnez nous vos idées, lors d’un moment convivial, sur le devenir du site des 3 Musées avec l’Agence Bientôt .

33 Route de Belabre Prissac 36370 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 16 o.rey@parc-naturel-brenne.fr

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English :

Tales of wolves in shadow theater.

L’événement Découvrons les 3 musées de Prissac et le chanvre ! Prissac a été mis à jour le 2026-09-09 par Destination Brenne