Découvrte du S.E.L. Route du Stade Le Chambon-sur-Lignon

Découvrte du S.E.L.

Route du Stade Maison des Bretchs Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Début : 2025-11-15 11:00:00

fin : 2025-11-15 17:30:00

2025-11-15

Rencontre ouverte à tous, venez découvrir le S.E.L. du Lignon (Système d’Échange Local)

Route du Stade Maison des Bretchs Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 22 73 05 seldulignon43@gmail.com

English :

Open to all, come and discover the S.E.L. du Lignon (Local Exchange System)

German :

Offenes Treffen für alle, kommen Sie und entdecken Sie das S.E.L. du Lignon (Système d’Échange Local)

Italiano :

Venite a scoprire il S.E.L. du Lignon (Sistema di Scambio Locale)

Espanol :

Venga a informarse sobre el S.E.L. du Lignon (Sistema de Intercambio Local)

