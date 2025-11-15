Découvrte du S.E.L. Route du Stade Le Chambon-sur-Lignon
Route du Stade Maison des Bretchs Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Début : 2025-11-15 11:00:00
fin : 2025-11-15 17:30:00
2025-11-15
Rencontre ouverte à tous, venez découvrir le S.E.L. du Lignon (Système d’Échange Local)
Route du Stade Maison des Bretchs Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 22 73 05 seldulignon43@gmail.com
English :
Open to all, come and discover the S.E.L. du Lignon (Local Exchange System)
German :
Offenes Treffen für alle, kommen Sie und entdecken Sie das S.E.L. du Lignon (Système d’Échange Local)
Italiano :
Venite a scoprire il S.E.L. du Lignon (Sistema di Scambio Locale)
Espanol :
Venga a informarse sobre el S.E.L. du Lignon (Sistema de Intercambio Local)
