Décrochage de l’exposition Rêver Royan rez-de-mer du Palais des Congrès, 42 av des Congrès Royan

mardi 6 octobre 2026 · rez-de-mer du Palais des Congrès, 42 av des Congrès · Royan

Informations pratiques

Royan

Décrochage de l’exposition Rêver Royan

rez-de-mer du Palais des Congrès, 42 av des Congrès CIAP Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-06 18:00:00

fin : 2026-10-06

Date(s) :

2026-10-06

Partagez un moment convivial avec les artistes avant le décrochage des œuvres et la fin de l’exposition.

.

rez-de-mer du Palais des Congrès, 42 av des Congrès CIAP Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 58 36 animation.patrimoine@mairie-royan.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join the artists for a friendly get-together before the works are taken down and the exhibition ends.

L’événement Décrochage de l’exposition Rêver Royan Royan a été mis à jour le 2026-09-10 par Mairie de Royan