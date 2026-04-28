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Décrochage de l’exposition Rêver Royan rez-de-mer du Palais des Congrès, 42 av des Congrès Royan

mardi 6 octobre 2026 · rez-de-mer du Palais des Congrès, 42 av des Congrès · Royan

Informations pratiques

Début
mardi 6 octobre 2026
Fin
mardi 6 octobre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
rez-de-mer du Palais des Congrès, 42 av des Congrès
Adresse
CIAP
Ville
17200 Royan
Département
Charente-Maritime
Tarif

Royan

Décrochage de l’exposition Rêver Royan

rez-de-mer du Palais des Congrès, 42 av des Congrès CIAP Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-06 18:00:00
fin : 2026-10-06

Date(s) :
2026-10-06

Partagez un moment convivial avec les artistes avant le décrochage des œuvres et la fin de l’exposition.
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rez-de-mer du Palais des Congrès, 42 av des Congrès CIAP Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 58 36  animation.patrimoine@mairie-royan.fr

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English :

Join the artists for a friendly get-together before the works are taken down and the exhibition ends.

L’événement Décrochage de l’exposition Rêver Royan Royan a été mis à jour le 2026-09-10 par Mairie de Royan

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