Décrochage de l’exposition Rêver Royan rez-de-mer du Palais des Congrès, 42 av des Congrès Royan
mardi 6 octobre 2026 · rez-de-mer du Palais des Congrès, 42 av des Congrès · Royan
Informations pratiques
Royan
Décrochage de l’exposition Rêver Royan
rez-de-mer du Palais des Congrès, 42 av des Congrès CIAP Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-06 18:00:00
fin : 2026-10-06
Date(s) :
2026-10-06
Partagez un moment convivial avec les artistes avant le décrochage des œuvres et la fin de l’exposition.
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rez-de-mer du Palais des Congrès, 42 av des Congrès CIAP Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 58 36 animation.patrimoine@mairie-royan.fr
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English :
Join the artists for a friendly get-together before the works are taken down and the exhibition ends.
L’événement Décrochage de l’exposition Rêver Royan Royan a été mis à jour le 2026-09-10 par Mairie de Royan
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