Décrochez le bon poste… même si vous n’avez pas le profil idéal – HEC Alumni Paris, 23 mai 2025, Paris.

Décrochez le bon poste… même si vous n’avez pas le profil idéal HEC Alumni Paris Vendredi 23 mai, 12h30 sur inscription

Décrochez le bon poste… même si vous n’avez pas le profil idéal par HEC Alumni

Découvrez les 9 bons réflexes des outsiders qui obtiennent le poste qu’ils ciblent.

– Vous souhaitez changer d’univers après une belle première carrière en ligne droite ?

– Vous voulez percer ou revenir dans un secteur compétitif ?

– Vous avez toutes les clés pour réussir mais… il y a un trou dans votre CV ?

– On vous laisse entendre que vous êtes trop “senior” pour le poste ?

Malgré votre motivation et vos points forts dans un marché de l’emploi en tension, vous n’êtes pas le candidat “évident” pour le poste que vous visez : comment décrocher suffisamment d’entretiens et les transformer ?

Ce webinar d’1h30 vous aidera à adopter le bon état d’esprit et à optimiser votre stratégie. Vous repartirez avec des astuces concrètes pour vos outils de communication (CV, pitch…)

Animatrice : Marine Griot (H.98) accompagne les cadres pour décrocher le job qui leur tient à coeur. Elle intervient à HEC et à l’École Polytechnique. Elle publie chaque lundi une newsletter pleine d’astuces et d’optimisme pour les quadras et + qui souhaitent changer pour un poste et un secteur en accord avec leurs valeurs (abonnement sur lundisoleil.com).

Verbatim :

« Je cherchais des astuces pour dynamiser ma recherche d’emploi : super contenu, présentation dynamique, efficace et positive. »

« J’aimerais évoluer vers un poste en rupture avec mon parcours jusqu’ici : un boost d’énergie ! Merci »

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-05-23T12:30:00.000+02:00

Fin : 2025-05-23T14:00:00.000+02:00

1

https://www.hecalumni.fr/fr/event/webinar-decrochez-le-bon-poste-meme-si-vous-n-avez-pas-le-profil-ideal-23-mai/2025/05/22/12015

HEC Alumni 9 avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris Quartier des Champs-Élysées Paris 75008 Paris