Décrochez-moi ça – Spectacle de la Saison Ah? Rue Baptiste Marcet Parthenay
jeudi 12 novembre 2026 · Rue Baptiste Marcet · Parthenay
Informations pratiques
Parthenay
Décrochez-moi ça – Spectacle de la Saison Ah?
Rue Baptiste Marcet Jardins des Cordeliers Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : 16 – 16 – EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-12
fin : 2026-11-15
Date(s) :
2026-11-12
Cie Bêtes de foire (13)
Sous un décor suspendu, sur une piste ronde et dans une arène intime, vous êtes conviés dans un univers singulier, où se tutoient maladresses et prouesses, petits riens et extraordinaire, apparence et faux-semblant. Il y a des corps flottants et swingants, seuls et magnifiques. Il y a des chapeaux manipulés par un homme lui-même manipulé….
Il y a des empilements de manteaux, des déshabillages de vestes, des amoncellements de cabans, des vols de redingotes, de l’effeuillage de corsages, du déploiement de blousons, du dégoulinage de soie. Il y a des violons, des guitares, des claviers, des percussions, des objets insolites, des heureux accidents, des êtres fanfares et des corps orchestres.
Tout public dès 7 ans
Attention : Jauge limitée .
Rue Baptiste Marcet Jardins des Cordeliers Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 71 22 37 RESAHsaison.festival@gmail.com
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English : Décrochez-moi ça – Spectacle de la Saison Ah?
L’événement Décrochez-moi ça – Spectacle de la Saison Ah? Parthenay a été mis à jour le 2026-09-04 par CC Parthenay Gâtine
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