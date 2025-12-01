Décrochez-moi ça ! Villefranche-de-Rouergue

Un cirque sous chapiteau s’installe place André Lescure à Villefranche-de-Rouergue, pendant 3 jours. Ne manquez pas ce spectacle qui renoue avec la magie de la piste centrale, cœur du cirque traditionnel.

Sous un décor suspendu, sur une piste ronde et dans une arène intime, un univers singulier. Là se tutoient maladresses et prouesses, petits riens extraordinaires, apparences et faux-semblants pour faire naître un cirque poétique et intemporel.

Corps flottants et swinguants, seuls et magnifiques, chapeaux manipulés par un homme lui-même manipulé, empilements de manteaux, déshabillages de vestes, amoncellements de cabans, vols de redingotes, effeuillage de corsages, déploiement de blousons, dégoulinage de soie. Il y aura pour tous les goûts ! Violons, guitares, claviers, percussions, objets insolites, heureux accidents, êtres fanfares et corps orchestres seront de la partie. Hop ! En piste !

Durée 1h10.

Tout public. À partir de 8 ans

Spectacle coorganisé avec la ville de Villefranche-de-Rouergue et l’Office national de diffusion artistique. 5 .

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 6 30 86 42 49 accueil@derrierelehublot.fr

English :

For 3 days, a circus tent will be set up on the Place André Lescure in Villefranche-de-Rouergue. Don’t miss this show that recaptures the magic of the central ring, the heart of the traditional circus.

German :

Auf dem Place André Lescure in Villefranche-de-Rouergue wird drei Tage lang ein Zirkus in einem Zelt aufgebaut. Verpassen Sie nicht diese Show, die an die Magie der zentralen Manege, dem Herzstück des traditionellen Zirkus, anknüpft.

Italiano :

Un circo sotto un tendone occupa per 3 giorni la Place André Lescure di Villefranche-de-Rouergue. Non perdetevi questo spettacolo che recupera la magia della pista centrale, cuore del circo tradizionale.

Espanol :

Un circo bajo carpa toma durante 3 días la plaza André Lescure de Villefranche-de-Rouergue. No se pierda este espectáculo que recupera la magia de la pista central, corazón del circo tradicional.

