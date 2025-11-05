Décrochez votre future mission en Contrôle Qualité pour Stellantis Valenciennes! Agence VALENCIENNES Anzin

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Décrochez votre future mission en Contrôle Qualité pour Stellantis Valenciennes! Mercredi 5 novembre, 12h30 Agence VALENCIENNES Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-05T12:30:00 – 2025-11-05T15:30:00
Fin : 2025-11-05T12:30:00 – 2025-11-05T15:30:00

Job dating Randstad in House pour des contrôleurs/ses Qualité pour le site Stellantis de Trith-St-Léger (limitrophe Valenciennes). Expérimenté(e) ou débutant(e), disponible pour des horaires postés (3 x 8: matin, après-midi, nuit). Venez rencontrer le recruteur pour décrocher des missions d’intérim à la semaine renouvelable en fonction des besoins. Les postes sont ouverts aux débutant(e)s, formation assurée par l’employeur en début de mission. Salaire horaire : 11.97 5 /jour de panier. Plus de d

Job dating Randstad in House pour des contrôleurs/ses Qualité pour le site Stellantis de Trith-St-Léger (limitrophe Valenciennes). La semaine de l’industrie 1 jeune 1 solution