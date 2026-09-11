Décryptage des aides à la rénovation énergétique Maison de l’Habitat et du Patrimoine Pau
jeudi 15 octobre 2026 · Maison de l'Habitat et du Patrimoine · Pau
Informations pratiques
Pau
Décryptage des aides à la rénovation énergétique
Maison de l’Habitat et du Patrimoine 2 Rue des Cordeliers Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-15 18:00:00
fin : 2026-10-15 20:00:00
Date(s) :
2026-10-15
Vous avez un projet de rénovation énergétique dans votre logement ? Ce temps d’échange vous permettra de mieux comprendre les dispositifs d’aides financières mobilisables pour vos travaux avec un focus sur les évolutions et nouveautés de cette fin d’année 2026. .
Maison de l’Habitat et du Patrimoine 2 Rue des Cordeliers Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 82 58 60 maison.habitat@agglo-pau.fr
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English : Décryptage des aides à la rénovation énergétique
L’événement Décryptage des aides à la rénovation énergétique Pau a été mis à jour le 2026-08-27 par OT Pau
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