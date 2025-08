Décryptages – Frontières Cosmopolis Nantes

Décryptages – Frontières Cosmopolis Nantes samedi 27 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-27 14:00 – 18:00

En Europe, le 20e siècle a vu émerger l’utopie d’un monde où la stabilité, la paix et la coopération entre les peuples finiraient par faire tomber les frontières. Mais le désir de libre circulation des hommes ne s’est pas concrétisé.Les crises migratoires, la pandémie de Covid-19, les conflits en Ukraine, au Proche-Orient, au Soudan, au Congo et ailleurs ont replacé brutalement la question des frontières sous les feux de l’actualité.Aujourd’hui, la notion de frontière prend des formes multiples et complexes. Aux frontières visibles, terrestres ou maritimes, s’ajoutent les frontières invisibles, souvent plus insidieuses : culturelles, sociales, économiques. Celles qui séparent les riches des pauvres, les hommes des femmes, ou encore celles qui fragmentent les quartiers d’une même ville.Ces murs, lignes, démarcations, barrières divisent mais aussi relient les peuples, façonnent nos vies, parfois à notre insu, conditionnent nos déplacements.Et puis, il est un territoire, la culture, qui ignore les frontières, qui tisse des liens entre les différences, qui ouvre des chemins de dialogue et de partage.L’édition 2025 de Décryptages propose d’interroger les différentes facettes des frontières en croisant les regards.Au programme de ces cinq semaines : des expositions, conférences, films, ateliers d’écriture à Cosmopolis et dans les lieux partenaires.Programme complet disponible sur cosmopolis.nantes.fr

