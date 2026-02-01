Decrypt’ART Peintures de la Renaissance Micro-Folie de Falaise Falaise

Decrypt’ART Peintures de la Renaissance

Micro-Folie de Falaise 1 Boulevard de la Libération Falaise Calvados

Début : 2026-02-27 17:30:00

fin : 2026-02-27 18:30:00

L’histoire de l’art te semble floue ? Rejoins Decrypt’art !

En une micro-conf’, tu découvriras les bases essentielles pour mieux comprendre les œuvres autour de toi.

Entre amis, en famille (dès 12 ans) ou en solo.

En février focus sur les peintures de la Renaissance. Idéal pour les débutants. .

Micro-Folie de Falaise 1 Boulevard de la Libération Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 90 92 44 microfolie@falaise.fr

English :

Art history a blur to you? Join Decrypt?art!

In just one micro-conference, you’ll discover the basics you need to better understand the works of art around you.

With friends, family (aged 12 and over) or on your own.

