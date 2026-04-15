Décrypter les idées reçues sur l’alimentation Créancey Maison de thérapeutes Créancey
Décrypter les idées reçues sur l’alimentation Créancey Maison de thérapeutes Créancey mardi 5 mai 2026.
Créancey
Décrypter les idées reçues sur l’alimentation Créancey
Maison de thérapeutes 5 rue du Moulin Créancey Côte-d’Or
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-05 18:30:00
fin : 2026-05-05 19:30:00
Date(s) :
2026-05-05
Sucre, graisses, gluten… vous ne savez plus quoi mettre dans votre assiette. À chaque atelier, on démonte une idée reçue et vous repartez avec une vérité simple, applicable dès le lendemain.
Atelier adultes : mardi de 18h30 à 19h30 .
Maison de thérapeutes 5 rue du Moulin Créancey 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 10 69 20 66
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Décrypter les idées reçues sur l’alimentation Créancey
L’événement Décrypter les idées reçues sur l’alimentation Créancey Créancey a été mis à jour le 2026-04-15 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)