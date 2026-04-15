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Décrypter les idées reçues sur l’alimentation Créancey Maison de thérapeutes Créancey

Décrypter les idées reçues sur l’alimentation Créancey Maison de thérapeutes Créancey mardi 5 mai 2026.

Lieu : Maison de thérapeutes

Adresse : 5 rue du Moulin

Ville : 21320 Créancey

Département : Côte-d'Or

Début : mardi 5 mai 2026

Fin : mardi 5 mai 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : 15 15 15 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Créancey

Décrypter les idées reçues sur l’alimentation Créancey

Maison de thérapeutes 5 rue du Moulin Créancey Côte-d’Or

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-05 18:30:00
fin : 2026-05-05 19:30:00

Date(s) :
2026-05-05

Sucre, graisses, gluten… vous ne savez plus quoi mettre dans votre assiette. À chaque atelier, on démonte une idée reçue et vous repartez avec une vérité simple, applicable dès le lendemain.

Atelier adultes : mardi de 18h30 à 19h30   .

Maison de thérapeutes 5 rue du Moulin Créancey 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 10 69 20 66 

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English : Décrypter les idées reçues sur l’alimentation Créancey

L’événement Décrypter les idées reçues sur l’alimentation Créancey Créancey a été mis à jour le 2026-04-15 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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