Décrypt’innov #3 : Le changement d’échelle, Valence Romans Innov, Alixan

Décrypt’innov #3 : Le changement d’échelle Jeudi 5 mars, 12h45 Valence Romans Innov Drôme

Inscription obligatoire, entrée libre.

***Merci de vous inscrire pour faciliter la mise en place de la salle***

Venez nous rejoindre UNIQUEMENT EN PRÉSENTIEL le jeudi 5 mars 2026 de 12h45 à 13h45 pour la troisième édition du Décrypt’innov !

Le Décrypt’innov, c’est votre tout nouveau rendez-vous mensuel pour décrypter les tendances de l’innovation.

• Objectif : Vous repartez avec quelque chose que vous avez réellement compris.

• Méthodo : On part des idées reçues → on clarifie → on échange et on comprend.

• Thématique de cette édition : LE CHANGEMENT D’ÉCHELLE.

Ce billet vous réserve une place à Valence Romans Innov – 55, rue Roland Moreno – 26300 Alixan.

Parking P4 gratuit durant 3h / Desserte bus et train (Gare TGV).

En cas d’empêchement, merci d’annuler votre billet pour faciliter notre organisation.

Valence Romans Innov 55 rue Roland Moreno 26300 Alixan Alixan 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

