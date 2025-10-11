DEDANS-DEHORS / DUO DU BAS – CENTRE CULTUREL DE ROSPORDEN Rosporden

DEDANS-DEHORS / DUO DU BAS – CENTRE CULTUREL DE ROSPORDEN Rosporden samedi 11 octobre 2025.

DEDANS-DEHORS / DUO DU BAS Début : 2025-10-11 à 20:30. Tarif : – euros.

MUSIQUES ACTUELLESTout publicDuo du bas, c’est une alchimie espiègle entre deux voix, des histoires glanées et des objets détournés. Le duo a posé ses valises pendant près d’un an dans un café pas tout à fait comme les autres. Hélène et Elsa y ont fait des rencontres merveilleuses, intenses et bouleversantes qui les ont plongées dans un monde de poésie et d’émotions vives. De cette immersion ressortent des sons façonnés, leurs voix explorées dans tous les sens, des objets détournés, de l’espièglerie pour exprimer des mondes intérieurs profonds et pleins de forces.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

CENTRE CULTUREL DE ROSPORDEN 17 RUE ALSACE LORRAINE 29140 Rosporden 29