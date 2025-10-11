Dedans dehors Duo du Bas Centre Culturel Rosporden Rosporden

Dedans dehors Duo du Bas

Centre Culturel Rosporden 17 Rue Alsace Lorraine Rosporden Finistère

Début : 2025-10-11 20:30:00

MUSIQUES ACTUELLES

Duo du bas, c’est une alchimie espiègle entre deux voix, des histoires glanées et des objets détournés. Le duo a posé ses valises pendant près d’un an dans un café pas tout à fait comme les autres. Hélène et Elsa y ont fait des rencontres merveilleuses, intenses et bouleversantes qui les ont plongées dans un monde de poésie et d’émotions vives. De cette immersion ressortent des sons façonnés, leurs voix explorées dans tous les sens, des objets détournés, de l’espièglerie pour exprimer des mondes intérieurs profonds et pleins de forces.

Tout public.

Durée 1 h 10. .

