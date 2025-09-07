DEDANS DEHORS Marvejols

Dans le cadre de l’ouverture de la saison culturelle 2025-2026 « 4 dimensions » de la Communauté de Communes du Gévaudan, Le Trianon Marvejols a le plaisir de vous proposer un spectacle original de cirque aérien, théâtre corporel, marionnettes et musique « Dedans Dehors », par la Cie Balancîme.

C’est l’histoire d’une petite créature. Elle nait et sort de son nid, accrochée à 6 m de haut. Un tissu aérien fait le lien entre ces deux mondes. Celui du haut, le nid, le cocon et celui du bas, le nouveau monde, l’inconnu. Plein de possibles s’ouvrent alors à elle…

À chaque descente, elle vit de nouvelles aventures et de nouvelles émotions la surprise, la peur, la colère et la joie. Elle fera des découvertes et en fera ses trésors qu’elle remontera peu à peu dans son

nid. Elle vivra également de nouvelles expériences comme la prise de risque et la rencontre de l’autre…

Et elle découvrira le choix. Le choix qui signifie le renoncement mais le renoncement pour de nouveaux possibles…

C’est un spectacle tendre et aérien qui parle de l’enfance, de la curiosité et du grandir, qui plaira à toute la famille.

Durée 40min

Dès 2 ans

6€ / 4€ / Gratuit (- de 4 ans)

Comédienne et acrobate aérienne Clémence Lamache

Régisseur, auteur et marionnettiste Sylvain Staelen

Programme de l’ouverture de saison

– Présentation de la saison culturelle 25/26 à 10h30

– Début du spectacle à 11h

– Repas partagé à 12h

– Atelier parents/enfants « Découverte des arts du cirque » à 14h

Ouverture des portes à 10h30 (billetterie sur place sous réserve de places disponibles pas de CB)

Pour y aller et/ou rentrer PENSEZ À COVOITURER

PROPOSEZ ou RECHERCHEZ un trajet sur les groupes Facebook de covoiturage https://www.facebook.com/groups/1287533922055895 ou https://www.facebook.com/groups/664565943133398/ .

Salle Polyvalente Marvejols 48100 Lozère Occitanie +33 4 66 32 01 14 letrianon@cc-gevaudan.fr

