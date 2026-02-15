DEDANS DEHORS

Mauguio Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04

fin : 2026-03-04

Date(s) :

2026-03-04

Découvrez ce spectacle jeune public au Théâtre Bassaget à Mauguio !

Deux musiciennes exploratrices font de la thématique du dedans-dehors leur terrain de jeu, passant du dedans de la maison au dehors du jardin, de l’intérieur de nos têtes aux vertiges de l’univers.

Sous la forme d’un concert, le public découvre divers tableaux sonores, agrémentés de témoignages d’enfants diffusés sur une bande son.

L’écriture musicale est le socle de cette création. Les influences variées participent à la dynamique du spectacle (musique traditionnelle, du monde, jazz et improvisée). À travers un décor simple, quatre caissons en bois, un parapluie, des instruments et des objets sonores, les deux comédiennes transforment l’espace à vue pour offrir de nouveaux tableaux visuels.

Mercredi 04 mars 15h

Durée 35 min

Théâtre Bassaget Mauguio

Jeune public dès 2 ans

6 € 4 € .

Mauguio 34130 Hérault Occitanie +33 4 67 29 65 35

English :

Discover this show for young audiences at the Théâtre Bassaget in Mauguio!

