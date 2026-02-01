Dédicace à la Librairie de la Plage Alain LE GUYADER (polars régionaux) Bénodet

Dédicace à la Librairie de la Plage Alain LE GUYADER (polars régionaux)

4 Avenue de la Plage Bénodet Finistère

La Presse Librairie de la Plage accueillera l’auteur Alain Le Guyader le lundi 23 février à l’occasion d’une rencontre autour de son premier roman, paru en décembre dernier aux éditions Bargain

Rimes assassines à Sainte-Marine

Originaire de Lorient, Alain Le Guyader a construit un parcours riche, marqué par de nombreux déplacements en France et à l’international. Après des expériences en Allemagne, en Afrique et en Asie, il revient en Bretagne, source majeure de son inspiration littéraire. Son vécu professionnel nourrit aujourd’hui son univers romanesque.

Son personnage fétiche, Samson Le Reste, est un ex-flic vivant à Quimper, au cœur d’intrigues où suspense et atmosphère bretonne se mêlent.

Une belle occasion d’échanger avec l’auteur et de découvrir son univers. .

