Dédicace à la librairie et atelier dessin à la médiathèque Librairie D’un livre à l’autre Avranches
Dédicace à la librairie et atelier dessin à la médiathèque Librairie D’un livre à l’autre Avranches vendredi 3 avril 2026.
Dédicace à la librairie et atelier dessin à la médiathèque
Librairie D’un livre à l’autre 2 place Saint Aubert Avranches Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-04-03
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-03
Avec l’auteur dessinateur de BD Crisse.
Vendredi 3 avril
– Dédicace de 16h30 à 18h30, à la librairie
Samedi 4 avril
– Atelier dessin de 10h30 à 12h, à la médiathèque, pour les enfants à partir de 8 ans
– Dédicace de 14h30 à 16h, à la librairie .
Librairie D’un livre à l’autre 2 place Saint Aubert Avranches 50300 Manche Normandie +33 9 87 15 22 57 contact@dunlivrealautre.fr
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English : Dédicace à la librairie et atelier dessin à la médiathèque
L’événement Dédicace à la librairie et atelier dessin à la médiathèque Avranches a été mis à jour le 2026-03-25 par OT MSM Normandie BIT Genêts
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