Dédicace à la librairie et atelier dessin à la médiathèque Librairie D’un livre à l’autre Avranches

Dédicace à la librairie et atelier dessin à la médiathèque

Librairie D’un livre à l’autre 2 place Saint Aubert Avranches Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-03

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-03

Avec l’auteur dessinateur de BD Crisse.

Vendredi 3 avril

– Dédicace de 16h30 à 18h30, à la librairie

Samedi 4 avril

– Atelier dessin de 10h30 à 12h, à la médiathèque, pour les enfants à partir de 8 ans

– Dédicace de 14h30 à 16h, à la librairie .

Librairie D’un livre à l’autre 2 place Saint Aubert Avranches 50300 Manche Normandie +33 9 87 15 22 57 contact@dunlivrealautre.fr

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English : Dédicace à la librairie et atelier dessin à la médiathèque

L’événement Dédicace à la librairie et atelier dessin à la médiathèque Avranches a été mis à jour le 2026-03-25 par OT MSM Normandie BIT Genêts