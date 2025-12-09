Dédicace à la librairie La Lizière avec 6 auteur d’ici La Lisière Librairie du Dehors Aubeterre-sur-Dronne

Dédicace à la librairie La Lizière avec 6 auteur d’ici

La Lisière Librairie du Dehors 3 Rue Barbecane Aubeterre-sur-Dronne Charente

Début : 2025-12-21

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-21

Dédicace à la librairie La Lizière avec Anne BOBIER, Alain TRICHET, Dieudonné ZÉLÉ, Jean-Marie GOREAU, Jicé LEONI et Philippe GIRET.

La Lisière Librairie du Dehors 3 Rue Barbecane Aubeterre-sur-Dronne 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 83 18 82 contact@aubeterrelibrairie.com

English : Dédicace à la librairie La Lizière avec 6 auteur d’ici

Book signing at La Lizière bookstore with Anne BOBIER, Alain TRICHET, Dieudonné ZÉLÉ, Jean-Marie GOREAU, Jicé LEONI and Philippe GIRET.

