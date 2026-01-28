Dédicace Ambre Chalumeau à Vitré Vitré
Dédicace Ambre Chalumeau à Vitré Vitré samedi 7 février 2026.
Dédicace Ambre Chalumeau à Vitré
52 Rue de la Poterie Vitré Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 10:00:00
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
Ambre Chalumeau sera en dédicace à la librairie Au Tour des Histoires à Vitré.
Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser à la librairie, au 52 rue de la Poterie, 35500 Vitré. .
52 Rue de la Poterie Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 55 86 24
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Dédicace Ambre Chalumeau à Vitré Vitré a été mis à jour le 2026-01-28 par OT VITRE