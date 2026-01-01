Dédicace Andrzej Dalla Vitte Thionville

Dédicace Andrzej Dalla Vitte

Nous avons le plaisir de recevoir Andrzej Dalla Vitte qui viendra présenter et dédicacer son livre Rital et Polak à la fois .

Dans cet ouvrage, plongez dans le quotidien des immigrés venus des Dolomites ou de Pologne, venus travailler ici en Lorraine, 150 mètres sous terre, dans des conditions qu’on peine à imaginer aujourd’hui…Pas de voiture, pas de télé, pas de téléphone… La vallée des Anges dans les années 60, c’était une autre époque — un véritable voyage dans le temps.Tout public

46 rue de Paris Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 85 61 01 thionvillecentre@hisler.fr

English :

We are delighted to welcome Andrzej Dalla Vitte, who will be presenting and signing his book Rital et Polak à la fois .

In this book, you’ll plunge into the daily life of immigrants from the Dolomites or Poland, who came to work here in Lorraine, 150 meters underground, in conditions that are hard to imagine today… No car, no TV, no telephone… The Vallée des Anges in the sixties was a different era The Vallée des Anges in the 60s was a different era? a real trip back in time

