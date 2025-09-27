Dédicace Arlette et Clément Mathieu Limoges Librairie Page et Plume Limoges

Dédicace Arlette et Clément Mathieu Limoges

Librairie Page et Plume 4 Place de la Motte Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

2025-09-27

Arlette et Clément MATHIEU seront présents pour dédicacer leur livre « Personnalités du Limousin De Saint Éloi à Poulidor » publié à La Geste.

Cet ouvrage est une invitation au voyage dans le temps révélant des personnalités connues ou moins connues dont le talent a fait rayonner bien au-delà de ses frontières naturelles, le Limousin.

En dépouillant ces biographies, le lecteur parcourt l’histoire de France de Dagobert à la Cinquième République, traversant le Moyen-Âge, la Renaissance, l’Ancien Régime, l’Empire, le XIXe siècle et les deux Grandes Guerres mondiales montrant ainsi que le Limousin est bien une terre d’histoire. .

Librairie Page et Plume 4 Place de la Motte Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

