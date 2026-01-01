Dédicace Astrid Devair

46 rue de Paris Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-01-03 15:00:00

fin : 2026-01-03 18:00:00

Date(s) :

2026-01-03

Nous aurons la joie d’accueillir Astrid Devair dans notre librairie et cela nous fait énormément plaisir. Astrid, en plus d’être une participante appréciée de notre bookclub et une jurée du Prix du 5, est une autrice de talent. Nous vous invitons à découvrir son roman, La Demoiselle des Ombres , aussi beau que bon, lors de cette occasion !

À propos de La Demoiselle des Ombres

Dans la maison Dawson, seuls les héritiers masculins naissent avec le pouvoir de donner vie à leur ombre. Jusqu’à Abigayl. Cadeau du ciel ? Malédiction ? Personne ne sait vraiment. Son don dérange, sa présence trouble la cour royale et plus encore quand le prince héritier pose sur elle un regard interdit. Entre traditions implacables, rivalités et secrets d’alcôves, Abigayl devra choisir se taire, ou se révéler.Tout public

0 .

46 rue de Paris Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 85 61 01 thionvillecentre@hisler.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

We are delighted to welcome Astrid Devair to our bookshop. Astrid, in addition to being a valued participant in our bookclub and a Prix du 5 juror, is a talented author. We invite you to discover her novel, La Demoiselle des Ombres , as beautiful as it is good, on this occasion!

About La Demoiselle des Ombres :

In Dawson House, only male heirs are born with the power to bring their shadow to life. Until Abigayl. Gift from heaven? A curse? No one really knows. Her gift disturbs, her presence unsettles the royal court and even more so when the crown prince casts a forbidding glance at her. Between implacable traditions, rivalries and dark secrets, Abigayl will have to choose: keep quiet, or reveal herself.

L’événement Dédicace Astrid Devair Thionville a été mis à jour le 2025-12-30 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME