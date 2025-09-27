Dédicace avec Anne Montel & Loïc Clément à La Droguerie Jeunesse La Droguerie Saint-Malo

La Droguerie 66 rue Georges Clemenceau Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Début : 2025-09-27 10:30:00

fin : 2025-09-27 12:30:00

2025-09-27

« La ballade magique de Baumerire » Ed.Glénat.

Catastrophe, le grand-père de Judith s’est effondré dans son bol de semoule. Pour le sauver, notre petite souris part à la recherche du Guéridoux, LA plante qui pourra le sauver. Mais où la trouver ? Accompagnée d’un rat-conteur chanteur, un lapin casanier, une castor fine cuisinière et un crocodile amateur de calembours, notre héroïne s’engage dans une incroyable quête.

Un magnifique album entre le conte et le récit initiatique pour nous parler du dépassement de soi et de l’amitié. Les illustrations à l’aquarelle et l’encre de Chine d’Anne Montel accompagnent merveilleusement bien le texte poétique (avec sa belle touche d’humour) de Loïc Clément.

Lecture de l’album par Marine à 10h30, suivie de la dédicace.

Participation prix du livre

Accompagnement d’un parent obligatoire. .

La Droguerie 66 rue Georges Clemenceau Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 81 60 39

