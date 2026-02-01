Dédicace avec Anne sophie Cloarec Place du Dossen Morlaix
Place du Dossen Librairie dialogues Morlaix Morlaix Finistère
Début : 2026-02-21 10:30:00
fin : 2026-02-21 13:00:00
2026-02-21
Avec Miss Bretagne a disparu Anne Sophie Cloarec signe un cosy mystery, qui sent bon la mer, le sable et… le mystère. Accrochez-vous à vos scones au caramel au beurre salé, le concours de Miss cette année, ne va pas se dérouler comme prévu ! .
Place du Dossen Librairie dialogues Morlaix Morlaix 29600 Finistère Bretagne
