Dédicace avec Chandre Thionville mercredi 3 décembre 2025.
Dédicace avec Chandre
46 rue de Paris Thionville Moselle
Début : Mercredi Mercredi 2025-12-03 14:00:00
fin : 2025-12-03 18:00:00
2025-12-03
Nous aurons le plaisir de recevoir Chandre en dédicace qui vous présentera sa nouvelle BD sur le groupe The Cure aux éditions Petit à Petit.
BD historiques ou sur de super groupes de musiques, vous aurez de quoi faire plaisir à Noël !Tout public
46 rue de Paris Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 85 61 01 thionvillecentre@hisler.fr
English :
We’ll be delighted to welcome Chandre, who will be signing his new comic book about The Cure, published by Petit à Petit.
Whether you’re looking for historical comics or comics about great music bands, we’ve got something for you this Christmas!
German :
Wir freuen uns, Chandre zur Signierstunde begrüßen zu dürfen, die Ihnen ihren neuen Comic über die Band The Cure aus dem Verlag Petit à Petit vorstellen wird.
Ob historische Comics oder Comics über tolle Musikgruppen hier gibt es zu Weihnachten viel zu entdecken!
Italiano :
Saremo lieti di accogliere Chandre per una sessione di autografi, dove presenterà il suo nuovo fumetto sui Cure, pubblicato da Petit à Petit.
Che siate alla ricerca di fumetti storici o di fumetti sui grandi gruppi musicali, questo Natale ce n’è per tutti i gusti!
Espanol :
Estaremos encantados de recibir a Chandre para una sesión de firmas de su nuevo cómic sobre The Cure, publicado por Petit à Petit.
Tanto si buscas cómics históricos como cómics sobre grandes grupos musicales, ¡hay algo para todos estas Navidades!
L’événement Dédicace avec Chandre Thionville a été mis à jour le 2025-11-20 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME