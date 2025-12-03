Dédicace avec Chandre Thionville

Dédicace avec Chandre

46 rue de Paris Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2025-12-03 14:00:00

fin : 2025-12-03 18:00:00

2025-12-03

Nous aurons le plaisir de recevoir Chandre en dédicace qui vous présentera sa nouvelle BD sur le groupe The Cure aux éditions Petit à Petit.

BD historiques ou sur de super groupes de musiques, vous aurez de quoi faire plaisir à Noël !Tout public

46 rue de Paris Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 85 61 01 thionvillecentre@hisler.fr

English :

We’ll be delighted to welcome Chandre, who will be signing his new comic book about The Cure, published by Petit à Petit.

Whether you’re looking for historical comics or comics about great music bands, we’ve got something for you this Christmas!

German :

Wir freuen uns, Chandre zur Signierstunde begrüßen zu dürfen, die Ihnen ihren neuen Comic über die Band The Cure aus dem Verlag Petit à Petit vorstellen wird.

Ob historische Comics oder Comics über tolle Musikgruppen hier gibt es zu Weihnachten viel zu entdecken!

Italiano :

Saremo lieti di accogliere Chandre per una sessione di autografi, dove presenterà il suo nuovo fumetto sui Cure, pubblicato da Petit à Petit.

Che siate alla ricerca di fumetti storici o di fumetti sui grandi gruppi musicali, questo Natale ce n’è per tutti i gusti!

Espanol :

Estaremos encantados de recibir a Chandre para una sesión de firmas de su nuevo cómic sobre The Cure, publicado por Petit à Petit.

Tanto si buscas cómics históricos como cómics sobre grandes grupos musicales, ¡hay algo para todos estas Navidades!

