Dédicace avec Chantal Delacôte Et si c’était autrement Thann

Dédicace avec Chantal Delacôte Et si c’était autrement

104 rue de la 1ère armée Thann Haut-Rhin

Début : Samedi 2026-03-21 10:00:00

fin : 2026-03-21 12:00:00

2026-03-21

Un roman original mêlant imaginaire, poésie et rebondissements, où plusieurs fins possibles invitent le lecteur à l’interprétation.

104 rue de la 1ère armée Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 81 61 08

English :

An original novel combining fantasy, poetry and twists, with several possible endings that leave the reader open to interpretation.

