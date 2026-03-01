Dédicace avec Chantal Delacôte Et si c’était autrement Thann
Dédicace avec Chantal Delacôte Et si c’était autrement
104 rue de la 1ère armée Thann Haut-Rhin
Début : Samedi 2026-03-21 10:00:00
fin : 2026-03-21 12:00:00
2026-03-21
Un roman original mêlant imaginaire, poésie et rebondissements, où plusieurs fins possibles invitent le lecteur à l’interprétation.
Une rencontre littéraire autour d’un roman original mêlant poésie, imaginaire et réflexion. L’histoire d’un artiste peintre confronté à des forces mystérieuses entraîne le lecteur dans un récit surprenant, rythmé par des rebondissements et plusieurs fins possibles. .
English :
An original novel combining fantasy, poetry and twists, with several possible endings that leave the reader open to interpretation.
