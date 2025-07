Dédicace avec Edith Soonckindt à Laissac Laissac-Sévérac l’Église

Mardi 22 Juillet dédicace de 10h00 à 12h00 de Edith Soonckindt pour son ouvrage » Un ciel de cendres » à la maison de la presse de Laissac.

English :

Tuesday July 22 from 10:00 to 12:00 Edith Soonckindt signs her book « Un ciel de cendres » at the Maison de la Presse in Laissac.

German :

Dienstag, 22. Juli: Edith Soonckindt signiert von 10.00 bis 12.00 Uhr im Pressehaus von Laissac ihr Buch « Un ciel de cendres » (Ein Himmel aus Asche).

Italiano :

Martedì 22 luglio: firma del libro di Edith Soonckindt, dalle 10 alle 12, per il suo libro « Un ciel de cendres » presso la Maison de la Presse di Laissac.

Espanol :

Martes 22 de julio: firma de libros de Edith Soonckindt por su libro « Un ciel de cendres », de 10:00 a 12:00 h, en la Maison de la Presse de Laissac.

