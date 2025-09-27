Dédicace avec Eric Lumalé Librairie Montaigne Bergerac

Dédicace avec Eric Lumalé

Librairie Montaigne 6-8 place des Deux Conils Bergerac Dordogne

Nous aurons le plaisir d’accueillir à nouveau Eric Lumalé pour une séance de dédicaces autour de son nouveau roman « Commissaire de Villette » aux éditions Le lys bleu.

Le roman À l’université, plusieurs membres du personnel sont soudain frappés de symptômes étranges céphalées violentes, hallucinations… tous en même temps, avec un début et une fin aussi brusques qu’inexpliqués.

Un véhicule, maquillé aux couleurs de l’université, est repéré à chaque épisode. Simple coïncidence ou pièce maîtresse d’une machination ? L’enquête est confiée au commissaire de Villette, déjà rencontré dans Les aventures de Jean-René, premier roman d’Eric Lumalé.

Dans cette suite, le lecteur retrouve les lieux, les personnages et l’atmosphère du précédent volume, au cœur d’un futur incertain où, en 2226, restaurer une société juste après deux siècles de dictature reste un défi quotidien. .

Librairie Montaigne 6-8 place des Deux Conils Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 74 44 80 librairie.montaigne@orange.fr

