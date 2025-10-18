Dédicace avec Fabien Delettre chez Mots & Images Tome 2 Librairie Mots et Images Guingamp

Dédicace avec Fabien Delettre chez Mots & Images Tome 2

Librairie Mots et Images 26 Rue Henry Kerfant Guingamp Côtes-d’Armor

A l’occasion de la parution de sa nouvelle bande dessinée Tout est encore bon dans le breton, Fabien Delettres dédicacera ses ouvrages à la librairie Mots & Images Tome 2 ! Après le succès de ‘Tout est bon dans le Breton’, et les trois tomes de bande-dessinées, ce livre d’humour fait une nouvelle plongée dans le cocasse, l’irrévérence et la convivialité bretonne. Avec une plume acerbe et décalée, Fabien Delettres explore les traditions bretonnes sous un angle comique et parfois décalé. Entre clichés assumés et situations burlesques, ‘Tout est encore bon dans le Breton’ invite le lecteur à redécouvrir la Bretagne, loin des cartes postales, tout en souriant des travers qui font le charme d’une culture riche et vivante. .

