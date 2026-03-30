Dédicace avec Jean-Denis Pendanx

32 rue André Bénac La Réole Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-04-08

Mercredi 8 avril à partir de 16h,

Jean-Denis Pendanx viendra passer l’après-midi à la librairie, il dédicacera sa dernière BD L’Homme- Chevreuil ? ! .

32 rue André Bénac La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 71 92 44 librairie@folieentete.com

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English : Dédicace avec Jean-Denis Pendanx

L’événement Dédicace avec Jean-Denis Pendanx La Réole a été mis à jour le 2026-03-27 par OT de l’Entre-deux-Mers