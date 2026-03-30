Dédicace avec Jean-Denis Pendanx La Réole
Dédicace avec Jean-Denis Pendanx La Réole mercredi 8 avril 2026.
Dédicace avec Jean-Denis Pendanx
32 rue André Bénac La Réole Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08
fin : 2026-04-08
Date(s) :
2026-04-08
Mercredi 8 avril à partir de 16h,
Jean-Denis Pendanx viendra passer l’après-midi à la librairie, il dédicacera sa dernière BD L’Homme- Chevreuil ? ! .
32 rue André Bénac La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 71 92 44 librairie@folieentete.com
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English : Dédicace avec Jean-Denis Pendanx
L’événement Dédicace avec Jean-Denis Pendanx La Réole a été mis à jour le 2026-03-27 par OT de l’Entre-deux-Mers
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