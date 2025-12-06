Dédicace avec Jean-Pierre SUBIÉ Place du Dossen Morlaix

Dédicace avec Jean-Pierre SUBIÉ

Place du Dossen Librairie dialogues Morlaix Morlaix Finistère

2025-12-06 10:30:00

2025-12-06 13:00:00

2025-12-06

Dans ses 14 récits rocambolesques, Jean-Pierre Subié, à partir de faits divers, construit des histoires qui croisent les légendes celtiques et parfois les légendes deviennent réalité. Ces récits sont richement illustrés de 58 dessins et peintures de l’auteur. .

Place du Dossen Librairie dialogues Morlaix Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 15 10 60

