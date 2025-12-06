Dédicace avec Jean-Pierre SUBIÉ Place du Dossen Morlaix
Dédicace avec Jean-Pierre SUBIÉ Place du Dossen Morlaix samedi 6 décembre 2025.
Dédicace avec Jean-Pierre SUBIÉ
Place du Dossen Librairie dialogues Morlaix Morlaix Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 10:30:00
fin : 2025-12-06 13:00:00
Date(s) :
2025-12-06
Dans ses 14 récits rocambolesques, Jean-Pierre Subié, à partir de faits divers, construit des histoires qui croisent les légendes celtiques et parfois les légendes deviennent réalité. Ces récits sont richement illustrés de 58 dessins et peintures de l’auteur. .
Place du Dossen Librairie dialogues Morlaix Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 15 10 60
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Dédicace avec Jean-Pierre SUBIÉ Morlaix a été mis à jour le 2025-11-18 par OT BAIE DE MORLAIX