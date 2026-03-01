Dédicace avec Jérôme CAMIL Auteur littérature jeunesse Rue Gonfroy Fitz Rou Falaise

Dédicace avec Jérôme CAMIL Auteur littérature jeunesse

Médiathèque de Falaise

Début : 2026-03-25 15:00:00

fin : 2026-03-25 17:00:00

2026-03-25

La médiathèque du Pays de Falaise accueille Jérôme Camil, auteur de livres jeunesse dans le hall de la médiathèque pour dédicacer ses livres, dont son dernier ouvrage La boîte à étoiles .

En partenariat Avec la librairie Le Conquérant.

Jérôme Camil imagine et illustre des albums hauts en couleurs, loufoques, bourrés d’humour avec des chutes surprenantes qui ne laisseront pas indifférents petits et grands.

Tout public .

Rue Gonfroy Fitz Rou Médiathèque de Falaise Falaise 14700 Calvados Normandie

English : Dédicace avec Jérôme CAMIL Auteur littérature jeunesse

The Pays de Falaise multimedia library welcomes Jérôme Camil, author of children’s books, to the hall of the multimedia library to sign his books, including his latest work La boîte à étoiles .

In partnership with Le Conquérant bookshop.

